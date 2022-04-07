زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه بإسرائيل كبيرة

المستقلة /- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصير أشبه “بإسرائيل كبيرة” مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة.

وقال إن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد “صعب للغاية”.

وأردف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.