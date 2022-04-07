زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه بإسرائيل كبيرة

المستقلة /- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ستصير أشبه “بإسرائيل كبيرة” مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة.

وقال إن جهود أوكرانيا لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية، أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد “صعب للغاية”.

وأردف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة، لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تفشي الإيدز.. خطر يواجه أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

اخر الاخبار

الإفتاء: صيام الطفل برمضان ليس على وجه التكليف

اخر الاخبار

شاهد حبيب الحبيب يقلد كليب أغنية الغزالة رايقة

اخر الاخبار

بالفيديو: كويتيون يطالبون بوقف من شارع الهرم إلى

اخر الاخبار

سلاف فواخرجي ووائل رمضان.. تعرفوا على أبرز أحداث حياتهم

اخر الاخبار

زعيم القاعدة الظواهري يبدد شائعة وفاته

اخر الاخبار

صور نادرة من شهر عسل الملكة إليزابيث في اليمن

اخر الاخبار

صور نادرة من شهر عسل الملكة إليزابيث في اليمن

اخر الاخبار

أكلات رمضانية تساعد الطلبة على التركيز

اخر الاخبار

بجهود اردنية .. يونسكو تتبنى قرارا حول القدس القديمة

اخبار مصر

مصر تبحث عن الذهب بقرار من السيسي

اخر الاخبار

حكاية الفنان “زهير عبد الكريم” .. يعشق البسطار العسكري السوري

اخر الاخبار

الكشف عن مفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

اخر الاخبار

معمر عراقي يبلغ من العمر 103 سنوات يحتفل بزفافه للمرة الثالثة

اخر الاخبار

ريال مدريد يفوز على تشيلسي بثلاثه اهدف مقابل هدف

اخر الاخبار

أكثر الأبراج صدقاً في الحب

اخر الاخبار

  ثقافة الاختلاف