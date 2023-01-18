زيلنسكي : تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

المستقلة/- وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني بأنها “مأساة مروعة”

وقال زيلنسكي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: “اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف”.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة.

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للتلفزيون الوطني “هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك، كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك”.

تقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبا شمال شرق كييف.

فيما أشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية.

وكتب كوليبا على تطبيق تيليغرام: “كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا”.