زيدون سمير.. صانع محتوى عراقي في الطريق الى النجومية

المستقلة/- في المدة الأخيرة ازداد ظهور صانعي المحتوى الرقمي على المواقع والتطبيقات المختلفة، ليحصلوا على متابعات كبيرة من المتصفحين، ما جعل أسماء عديدة تبرز في العالم الرقمي.

و زيدون سمير احد الأسماء التي برزت في الوسط العراقي لخفة ظله واسلوبه في التصوير فهو صانع محتوى اخذ مساره في سلم الشهرة.

ولد سمير في العاصمة بغداد عام 1997، وأكمل دراسته الجامعية ليحصل على دبلوم من الجامعة التقنية الوسطى ببغداد، قبل ان يقرر الدخول الى عالم صناعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بدل من انتظار فرصة التعيين الحكومي.

وبعد توسع المشاهدات للمحتوى الذي يقدمه حصل على شارة تحقق من تيك توك، كما وصل عدد المشتركين في قناته على يوتيوب الى ما يقارب المليون مشترك ، ما جعل القناة تمنحه شارة التحقق وتصبح لديه شراكة مع يوتيوب.

و اعتمد زيدون سمير على أسلوب المرح في عرض المحتوى ومشاركته، واظهار معاملته اللطيفة الراقية لأهل العراق وقيل أن تواضع هذه الشخصية هو من جعلها مرغوبة ومقبولة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعن بداياته قال زيدون سمير لـ(المستقلة) بدأت مشواري بنشر احد المقاطع على اليوتيوب ولاقيت تفاعل من الجمهور وحبهم للمحتوى واستمريت بالنشر وبناء جمهور ينتظر مني المزيد من المقاطع، ثم ركزت على مواضيع التصوير والمقابلات في الشارع وتغطية تظاهرات تشرين بالفيديو.

وأشار الى أنه يفضل نشر المحتوى على يوتيوب وتيك توك بسبب خوارزميتهما بدعم الفيديو، منوها الى أنه بدأ النشر على باقي المنصات الآخرى.

وبشأن الاعمال التي يقدمها أوضح زيدون بأنه يستعين بعدد من الأصدقاء في التصوير، لكنه يعتمد بنسبة كبيرة على نفسه في انجاز المحتوى الذي يقدمه، يدفعه الى ذلك تفاعل الجمهور مع المحتوى وتشجيعهم الايجابي ومشاركتهم بنشر اعماله.

وأكد بأنه لم يتعرض لمضايقات بسبب المحتوى الذي يقدمه، بل حصل على عدد من النصائح لتطوير المحتوى وتقديم افكار جديدة

وبين بأنه يفكر بتطوير المحتوى الذي يقدمه في المستقبل، لكن ذلك يحتاج مني ادوات جديدة “حاليا لا استطيع شرائها”، كون الارباح التي يحققها عبر موقع يوتيوب ليست بالكبيرة، و”بالكاد تسد احتياجاتي”.

واعرب زيدون سمير عن رغبته بالسفر الى محافظات عراقية جديدة لم يزرها سابقا، إضافة الى زيارة بلدان غير العراق للتعرف على ثقافاتها وحياتها الاجتماعية.

وأشار الى أنه في العام الماضي حصل على عقد مع تطبيق 360vuz لنشر مقاطع على تطبيقهم بتقنية 360 درجة وبهذا يكون اول صانع محتوى عراقي يتعامل مع هذا التطبيق.