زيدان يخشى مواجهة هذا الفريق في دوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن الفريق الذي يتمنى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تجنبه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد صعد إلى دور الـ16 في صدارة مجموعته، بعد الفوز في ختام دور المجموعات على بروسيا مونشنجلادباخ (2-0)، لذا سيلتقي مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن مصادر قريبة من ريال مدريد أكدت أنه بين كل المنافسين المحتملين للفريق، فإن لايبزيج هو الوحيد الذي لا يرغب زيدان في مقابلته.

وحقق لايبزيج مفاجأة مدوية ببلوغه نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال بعدما أسقط أتلتيكو مدريد في ربع النهائي.

في الوقت نفسه، فإن غرفة ملابس ريال مدريد لا تهتم كثيرا بالفريق الذي سيصطدم به الميرنجي في الدور المقبل من دوري الأبطال.

وحسب نظام القرعة التي تقام يوم الإثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، سيواجه ريال مدريد واحدا من 4 فرق هي أتالانتا ولاتسيو ولايبزيج وبورتو.

 

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