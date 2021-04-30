زيدان يتخذ قرارا هاما بخصوص هازارد

المستقلة/- اتخذ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قرارا مهما بشأن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد.

وتعافى هازارد مؤخرا من إصابات طويلة وشارك لبعض الدقائق أمام تشيلسي وريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا والليجا.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو”، فإن زيدان قرر وضع هازارد أساسيا، غدا السبت، أمام أوساسونا، في الجولة 34 من الليجا.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة أكثر أهمية أمام تشيلسي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

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زيدان يتخذ قرارا هاما بخصوص هازارد

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