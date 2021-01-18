زيدان يبحث مع السفيرين البريطاني والامريكي تسليم المطلوبين

المستقلة.. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع السفيرين البريطاني والامريكي كل على انفراد عقد اتفاقيات قضائية وقانونية.

وقال بيان مقتضب عن المجلس، أن زيدان بحث لدى استقباله سفير المملكة المتحدة في بغداد ستيفن هيكي،عقد الاتفاقيات القضائية والقانونية بخصوص التسليم المتبادل للمتهمين .

وذكر بيان منفصل أن زيدان استقبل أيضا سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ماثيو تولر، وبحث معه موضوع تسليم المطلوبين للقضاء العراقي من المتهمين الموجودين على الأراضي الأمريكية.