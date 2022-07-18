احلام زيدان إقبال مع اليونايتد

محمد صلاح يهدي قميصه للاعب الصاعد زيدان اقبال

المستقلة/- أكد اللاعب العراقي زيدان إقبال، أنه سيبذل قصارى جهده للحصول على فرصة المشاركة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وقال إقبال لصحيفة “الغارديان” البريطانية: “أحب الكرة منذ صغري، وكبرت أيضا على حب مانشيستر يونايتد، سأحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب وأترك الأمر لله”.

وأضاف: اللعب أمام 90 ألف متفرج في بانكوك كان من أحلامي، والانتصار على ليفربول ومشاركتي في دوري أبطال أوروبا، من الصعب وصفه بالكلام”.

وتابع: “أنا فقط أحاول استكمال رحلتي ومهما كانت نهايتها سأقدّم كل ما بوسعي في التدريبات والمباريات، وفي حال سنحت لي الفرصة للخروج على سبيل الإعارة سأقيّم الإيجابيات والسلبيات، لكن الآن الأمر سابق لآوانه، ولا نعرف ما يخبئه المستقبل”.

وأكمل قائلا: “أود أن أشكر الجماهير على المحبة، إنه شعور مدهش، أمر رائع أن ألهم الناس إلى الطريق الصحيح”.

وشارك إقبال مع مانشستر يونايتد خلال المباراتين الودّيتين الماضيتين أمام ليفربول وميلبورت سيتي، تحضيرا للموسم الجديد.

ولعب زيدان (19 عاما) مباراته الأولى مع الفريق الأول في كانون الأول/ديسمبر 2021، أمام يونغ بويز السويسري، ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويشارك إقبال مع فريق الشباب بمانشستر يونايتد، ولكن يتم استدعاءه أحيانا للفريق الأول، حسب الضرورة.

كما لعب إقبال مباراتين دوليتين مع منتخب العراق أمام إيران ولبنان، في تصفيات كأس العالم 2022.

 

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