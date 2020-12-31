زيارة “بابا نويل” لدار رعاية في بلجيكا تقتل العشرات من المسنين بكورونا

زيارة “بابا نويل” لدار رعاية في بلجيكا تقتل العشرات من المسنين بكورونا

المستقلة /…. تسببت زيارة أجراها شخص يرتدي ملابس “بابا نويل” إلى إحدى دور الرعاية في بلجيكا، بوفاة 18 مسناً، إثر نقل الشخص عدوى الإصابة بفيروس “كورونا” إليهم.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقرير لها عن وسائل إعلام بلجيكية قولها: إن “هناك 121 مقيماً و36 عاملاً في دار الرعاية بمدينة أنتويرب، انتقلت إليهم العدوى عن طريق (بابا نويل) وفريقه في وقت سابق من هذا الشهر”.

وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن إصابة “بابا نويل” بالفيروس حصل بعد ثلاثة أيام من زيارته لدار المسنين، الأمر الذي دفع مسؤولي الدار لإجراء فحوص للمقيمين.

وتداول مغردون قبل أسبوعين صورة لـ”بابا نوبيل” داخل دار الرعاية، ملقين اللوم عليه، تزامناً مع تسجيل زيادة في الوفيات داخل دار الرعاية.

في المقابل، شكك خبير الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست، في أن يكون “بابا نويل” مسؤولاً عن جميع حالات العدوى، لافتاً إلى أن “عدد الإصابات أكبر من أن يتسبب فيها شخص واحد”.

وفي سياق متصل، وُضع عشرات الأطفال في الحجر الصحي وانقطعوا عن الدراسة لمدة أسبوعين في ولاية جورجيا الأمريكية بسبب زيارة “بابا نويل” وزوجته “ماما نويل” للمدرسة وهما مصابان بفيروس “كورونا” دون علمهما. (النهاية)