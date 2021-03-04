زيارة بابا الفاتيكان الى إقليم كوردستان العراق… معاني مختصرة

صورة ارشيفية

عبدالله جعفر كوفلي

من المقرر أن يقوم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة تاريخية ولأول مرة الى العراق في 5/3/2021 ومن ضمن برنامجه زيارة إقليم كورستان في 7/3 واللقاء مع الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية وأداء الصلاة في ملعب (فرنسو حريرى) الدولي، هذه الزيارة تحمل الكثير من المعاني والدلالات نظراَ لأهميتها وصعوبة تكرارها.

هذه الزيارة تعني لإقليم كوردستان تحقيق الكثير من الاهداف والمعاني منها وبشكل مختصر:

ـ تدل على أهمية ومكانة وهيبة إقليم كوردستان ودوره المؤثر في المنطقة وفي صنع القرارات الاستراتيجية.

ـ تدل على ما يشهده الإقليم من استقرار وأمان في وسط نار ملتهبة.

ـ تدل على أن الإقليم أصبح مركزا ومكاناَ آمناَ لإيواء اللاجئين والنازحين الذين أجبرتهم الظروف السياسية والامنية على ترك مدنهم ومناطقهم، وهم يعيشون بحرية وسلام.

ـ تدل على التعايش السلمي المترسخ في الإقليم وحرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية لجميع مكونات الشعب الكوردستاني.

ـ الدبلوماسية الناجحة التي خططت لها حكومة الإقليم ونفذتها في فتح ممثلياتها في الخارج ودعوة الدول لفتح ممثلياتها في الإقليم.

ـ تدل على المستوى العالي والراقي للشعب الكوردستاني في فهم معاني الاختلاف في الافكار والرؤى والأعتقاد دون الخلاف وإنكار الآخرين، ودليل على قوة الترابط بينهم والعلاقات المتينة المتجذرة بين مكوناته المتعددة.

ـ تدل على قدرة قيادة السياسية في الإقليم وخاصة الحزب الديمقراطى الكوردستاني منذ تأسيسه على يد البارزاني الخالد وبشكل خاص السيد الرئيس (مسعود بارزاني)في ترجمة الشعارات والمبادئ الخاصة بالتسامح والتعايش السلمي الديني والطائفي والقومي الى واقع ملموس بشكل يحسد عليه الأعداء.

ندعو الله العلي القدير ان ينتهي هذه الزيارة بسلام وأمان وأن تحقق أهدافها المرسومة وان تكون رسالة واضحة لإعداء الاقليم وأصدقائه وان ينعم الجميع بالسلام والحياة السعيدة…

 

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