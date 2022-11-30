زيارة السوداني تثمر عن افتتاح مكتب لوزارة النفط الإيرانية بالعراق

أفاد مسؤول الشؤون العراقية لدى وزارة النفط الإيرانية، عباس بهشتي، بأن الوزارة قامت بإنشاء مكتب تمثيلي لها في العراق.

أوضح مسؤول ، أن “الهدف من تأسيس هذا المكتب، هو تعزيز التعاون الثنائي ولاسيما تبني مشاريع مشتركة في قطاعي النفط والغاز بين طهران وبغداد”، وفقاً لوكالة مهر الايرانية الرسمية.

واكد بهشتي، أن المكتب الجديد سيتولى إدارة سائر المكاتب الفرعية، التابعة لوزارة النفط الإيرانية، والتي تتخذ من بعض المدن العراقية مثل البصرة وإقليم كوردستان مقراً لها.

تأتي هذه الخطوة من الجانب الإيراني في وقت يجري فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة رسمية الى طهران، تستغرق يومين.

وبدأت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إيران يوم أمس الثلاثاء ، حيث عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي .

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي قد ذكر في بيان، أن “الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية”.

كما إلتقى السوداني، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي فإن “السوداني عبر خلال اللقاء عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب”، مؤكداً “ضرورة مواصلة تلك الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات”.

كما أشار البيان الى أن السوداني أكد التزام حكومته بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه، مبيناً أنّ حكومته وضعت الاقتصاد والخدمات في سلم أولوياتها، كما عبر عن تطلعه أن تسهم العلاقات مع إيران في تعزيز هذه الأولويات.