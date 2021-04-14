زيادة يومية.. مسشتار السيسى يحذر المصريين

المستقلة/-أحمد عبدالله/قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، إن رئيس الوزراء شدد اليوم في اجتماع الحكومة علي أهمية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا في ظل تزايد الإصابات .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” اليوم ” المذاع علي قناه” اكسترا نيوز ” أن الجميع يشعر ويري أن هناك زيادة في إصابات كورونا ويتم رصدها.

وأوضح تاج الدين ،أن هناك زيادة في الإصابات وهذا سيخلق صغطا علي المستشفيات وعلي العنايات المركزة ويجب علي الجميع أن يلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لأنها هي خط الدفاع الأول للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وتابع تاج الدين ، هناك زيادة في أعداد الإصابات اليومية وهذا يدل علي الدخول فى الموجة الثالثة و عند ثبات رقم الإصابات والبدء في النزول سنكون دخلنا في الموجة الثالثة لافتا إلى أن أعراض الإصابة التي يسببها كورونا متغيرة وغير ثابتة .