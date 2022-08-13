زيادة كميات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ناقشت شركة نفط ميسان، السبت، مع زارة الكهرباء سبل زيادة كميات الغاز الخام المجهز من الشركة الى محطات توليد الطاقة الكهربائية وأهم التحديات والصعوبات التي تعترض أعمال الصيانة الجارية لمحطة استلام الغاز الاولىGRS 1 .

وضم وفد وزارة الكهرباء الذي تراسه مستشار الوزير ، مدير الشبكات ، ومسؤول محطة كهرباء الكحلاء الغازية ، وكادر شركة ميسان للطاقة المحدودة المشغلة لمحطة ميسان الاستثمارية.

وقال اعلام نفط ميسان لـ(المستقلة) أكدت الشركة بأنها تبذل إمكانياتها المتاحة لأجل توفير قطع الغيار، وإجراء أعمال الصيانة للمحطة بهدف تشغيلها ورفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات إضافية من الغاز المنتج ليصل المجموع الى ( ١٣٥ ) مقمق ما يؤمن زيادة في توليد الطاقة الكهربائية ودعم الشبكة الوطنية .

واضاف تم استعراض ومناقشة مراحل انجاز مشروع معالجة غاز الحلفاية GPP الذي سيجهز الغاز الجاف لمحطات توليد الطاقة الكهربائية نهاية عام ٢٠٢٣ ، فضلا عن مراجعة كميات الغاز المتوفرة في السنوات القادمة ومستلزمات ومتطلبات مشروع مد أنبوب تجهيز الغاز من حقل البزرگان الى محطة كهرباء ميسان الاستثمارية الذي ستنجزه شركة ميسان للطاقة .