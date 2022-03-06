زيادة شحنات الدماغ: الأنواع، الأسباب، الأعراض،العلاج

المستقلة /- زيادة شحنات الدماغ مرض زيادة كهرباء المُخ هو مرض عصبي شائع الانتشار، إذ أشارت بعض التقارير الطبيّة بأنّ هناك ازدياداً ملحوظاً على نسبة الإصابة بزيادة شحنات الدماغ إثر الإصابة بأمراض سوء الغذاء، والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

ويلجأ الأطباء غالباً إلى إجراء تخطيط كهربائية الدماغ، وذلك لرصد فرق الجهد الناتج عن الخلايا العصبيّة في المخ، والنشاط الطبيعيّ للدماغ، ويتمّ ذلك من خلال إلصاق أقطاب المخطاط الكهربائي للدماغ في فروس رأس المصاب، وتبدأ النتائج بالظهور على ورقٍ بيانيٍّ طويل.

ويشير مفهوم زيادة شحنات كهرباء الدماغ إلى اضطراب في عملية الإفراز الكهربائيّ في الدماغ، وبالتالي يتسبّب بإحداث عدم انتظام بالدورة الكهربائيّة المتعلقة بالمُخّ، ولا بُدّ من التنويه إلى أنّ الكهرباء الزائدة في الجسم، والتي تنتج إثر تلامس جسم الإنسان مع أي جسم معدنيّ، أو حتّى ملابسه ليس لها علاقة بزيادة شُحنات الكهرباء في الدماغ.

أنواع الموجات الكهربائية:

بيتا، وسيتا، ودلتا، وألفا، وتوجد موجة ألفا الأساسيّة بنسبة تتراوح ما بين 9-10 تقريباً وتعتبر هذه النسبة الطبيعية في دماغ الإنسان، إلّا أنّه في حال تجاوز هذه النسبة يتأثر النشاط الدماغيُّ سلباً، فيتسبّب بالإصابة بزيادة شحنات الدماغ.

أسباب زيادة شُحنات الدماغ:

1- الأسباب الوراثية: ينتقل الجين المرضي للأبناء إذا كان أحد الأبوين حاملاً لجينات مرض الصرع، فتعتبر احتمالية انتقال المرض بالوراثة مرتفعة نسبياً.

2- الأورام: تتسبّب إصابة المُخ بالأورام بزيادة كهربيّة الدماغ وشحناته، كما أنّ الأدوية المُعالجة لهذه الأمراض تساعد على ذلك.

3- التعرّض للموجات الكهرومغناطيسية لوقت طويل: من أهمّ أنواع الموجات المؤثرة سلباً من هذا النوع هي أشعة المحمول، كما أنّ التواجد أيضاً في أماكن الضغط العالي تتسبب بذلك لمن يعملون هناك.

4- الصعقات الكهربائية: عند تعرّض جسم الإنسان لكميات زائدة عن الحدّ الطبيعي من الكهرباء، فإنّ ذلك يُسبّب ضرراً بليغاً له، حيث يكتسب الجسم الشحنات الكهربائية العالية، وبالتالي يلحق بخلايا الدماغ الضرر.

أعراض زيادة شحنات الدماغ:

– الشعور بالغثيان والقيء المُستمر.

– الشعور بحالة من الاكتئاب.

– فقدان القدرة على التركيز.

– اضطراب السمع والرؤية.

– الشعور بآلام مُختلفة في الجسم والخدران.

– زيادة النشاط الحركيّ وفرطه، خاصّة لدى الأطفال.

– تشنُّج بالحنجرّة، وخاصة في ساعات الليل.

– اختلال توازن درجة حرارة الجسم.

– التبول اللاإرادي، أو السلس البولي.

– الإصابة بالرعشة والتشنجات في الجسم بشكل مفاجئ.

– اختلال المنظومة الكلاميّة لدى الأطفال، كصعوبات النطق والتأتأة.

– الصداع مع دوخة لفترات طويلة.

علاج زيادة كهرباء المخ:

– تناول الأعشاب التي تعمل على تفريغ الشحنات، وأهمها عشبة السنامكي، والبردقوش؛ حيث يُمكن غلي كميات متساوية منهما في كوب من الماء، وتناول المغلي ثلاث مرات في اليوم بعد كل وجبة.

– استعمال الإبر الصينية.

نصائح لعلاج زيادة كهرباء المخ:

– تجنب تناول الأطعمة الحيوانية، والألبان، مع مراعاة الإكثار من الخضروات، والفواكه.

– الابتعاد عن العوامل التي تسبب زيادة الكهرباء وخاصة الأماكن ذات الضغط العالي.

– تجنب قضاء وقت طويل أمام الحاسوب، والتلفاز بالإضافة إلى تقليل المكالمات على الهاتف المحمول.

– السجود لوقت طويل حيث يؤدي ذلك إلى تفريغ الكهرباء الزائدة في الأرض.

– تجنب الاقتراب من سماعات الصوت بعد الاستيقاظ.