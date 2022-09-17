زويني : الأعداد المليونية التي تحيي الاربعينية تجعلنا أمام مسؤولية وطنية وشرعية

قائد شرطة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، اليوم السبت ،  إن دخول الأعداد المليونية من الزائرين الى المدينة لأحياء مراسيم شعائر زيارة أربعين الامام الحسين واخيه ابا الفضل العباس عليها السلام “يجعلنا أمام مسؤولية وطنية وشرعية” قبل أن “تكون وظيفة نؤديها كلا حسب عمله من أجل حمايتهم وتسهيل انسيابية دخولهم وخروجهم واستنفار طاقتنا وجهودنا من أجلهم “.

وقال في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “جهود أمنية متواصلة لتأمين الحماية التامة للزائرين الوافدين للمحافظة وسط استنفار تام لشرطة كربلاء المقدسة ومواردها كافة والقوات الضيفية والحشد الشعبي والمتطوعين وبإشراف القيادات الأمنية العليا وتسخير جميع الجهود الأمنية لحماية الزائرين مع توفير أقصى درجات الأمن والأمان لهم “،

وأكد “التعامل الحسن ومراعاة الحالات الإنسانية وتقديم المساعدة والدعم للزائرين “.

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