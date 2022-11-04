زوكربيرغ  يعلن اطلاق خدمة المجتمعات على “واتساب”

المستقلة/-أطلق تطبيق التواصل الفوري “واتساب” خدمة المجتمعات التي تتيح مجموعات أكبر وأكثر تنظيما للمناقشات.

وكان “واتساب”، الذي يستخدمه نحو 2 مليار شخص حول العالم، قد بدأ اختبار هذه الخدمة في وقت سابق من العام الجاري.

وصُممت هذه الخدمة لمساعدة المنظمات والأندية والمدارس والمجموعات الخاصة الأخرى على جعل تواصلها أفضل وبشكل أكثر تنظيما، وفق موقع “”techcrunch” التقني.

ونشر المدير التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لـ”واتساب”، مارك زوكربيرغ، مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” أعلن فيه إطلاق الخدمة، معتبرا إياها تطورا كبيرا في التطبيق.

وأضاف زوكربيرغ أن الخدمة الجديدة تجعل المجموعات أفضل عن طريق تفعيل المجموعات الفرعية وقنوات توجيه الإعلانات، مؤكدا أن هذه الخدمة محمية بنظام التشفير المعمول به في التطبيق.

وتشمل هذه الخدمة وجود مشرفين يتحكمون في المحتوى ولهم الصلاحية في حذف الرسائل وتوجيهها لكل المشتركين في المجموعات الفرعية، فضلا عن مكالمات بالصوت والفيديو تستوعب 32 شخصا.

وبوسع المستخدم الانتقال من مجموعة إلى أخرى بسهولة وسرعة.

كما تتيح الخدمة إمكانية تحميل ملفات أكبر تصل إلى 2 غيغا بايت، وإجراء استطلاع رأي، وهي خصائص استحدثها التطبيق في وقت سابق.

ويصل عدد أعضاء المجتمعات الجديدة إلى 1024 عضوا.

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