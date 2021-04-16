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زوج هالة صدقي يطلقها عبر فيديو بث مباشر

المستقلة /- طلق المحامي المصري سامح سامي، زوجته الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر مقطع فيديو بثه من مكان إقامته في أمريكا، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقتها مؤخرا في مقابلاتها التلفزيونية. وقال سامي في مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية: إنه كلف وكيله القانوني في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي، منتقدا موقفها عندنا ”شمتت في وفاة والده، كما اتهمته بأنه السبب في وفاة والدتها“ وعلق “ميشرفنيش تحملي اسمي وبطلقك أمام العالم كله”.

وشهدت الفترة الأخيرة، صراعا بين هالة صدقي وزوجها، إذ أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه صالح السقا الذي ”شهّر بها“، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها.

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