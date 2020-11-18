“زوجته تطلب الطلاق وخطيبته السابقة تفجر مفاجأة”.. الجانب الآخر لـ تامر عاشور
المستقلة/ منى شعلان/ فجرت دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019، وخطيبة الفنان المصري تامر عاشور السابقة، مفاجأة ردا على ما وجه إليها من انتقادات خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب موافقتها على الارتباط بشخص متزوج، وأخذها لقب الزوجة الثانية.
وأصدرت حلمي بيانًا توضيحيًا عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صدق الله العظيم”.
وتابعت: “نظرًا لااتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق فكان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجه”.
واستكملت: “تامر دخل البيت من بابه و اتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زي زي جمهوره، عادي أن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة _ وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أنه لسة زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهم ولم يتم الانفصال بشكل رسمي”.
وأضافت: “أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب و مهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين (كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال و ليا الكاريير الخاص بيا) فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شييء”.
واختتمت: “وفي الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني وبينه لأنه مينفعش، وكل التوفيق، والنصيب بإيد الله ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير وإحترام وحب و أنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته وأتمنى محدش يتكلم في حاجه ميعرفش تفاصيلها وشكرا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة ومش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي”.
ومن جانبها أعلنت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور ، خلال الأيام السابقة ، تمسكها بالطلاق منه، خاصة أنهما في الوقت الحالي منفصلان، دون طلاق، مشيرة إلى أنهما على ذلك الحال منذ نحو عام ونصف.
وكتبت سمر عبر حسابها على إنستغرام: “أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن في بينا عشرة وفي بينا بنتنا أيام اللي هتفضل رابط بينا طول العمر.. واللي أهم ليا أنها أن شاء الله تكبر متلاقيش أي حاجة تضايقها وتلاقي كل هدوء..الموضوع لا ترند ولا شو ولا أي حاجة غير حقيقة وحاجة بتحصل كل يوم بس بيحصل اللي حاصل لما يبقي حد مشهور”.
وأضافت: “إحنا اه منفصلين (مش مطلقين) (ولا اطلقنا).. .ومرينا بمشاكل زي أي ناس طبيعية ..اتفقنا أو اختلفنا بتحصل يعني وبغض النظر عن مين غلط ف حق مين وازاي.. ولكن مهما حصل مفيش حد هيقبل أن يحصل تجريح للتاني ف اللي جاي”.
وتابعت: “أنا رديت على اسئلة الاستورى بعفوية وبطريقتي اللي عمرها ما هتتغير بس للاسف في مواقع حطت عناوين غلط علشان تشد وتزود التفاعل عندها وخلاص.. وعلي فكرة كلامي كان واضح وبسيط وموجود لحد دلوقتي مشلتوش على بروفايلي هنا.. ومقولتش أي حاجة غير الحقيقة اللي حصلت ببساطة وكان ظاهر منها ٨٠ % أو اكتر من غير أي شرح…ومنعا للمهاترات هي مش حرب مع ابو بنتي ولا عمرها هتكون”.
واستطردت: “والمفروض اننا نتفق بكل هدوء على الطلاق انه يتم خلال الفترة الجاية… واللي اكيد بعد مايحصل مش هينقص من احترامي ليه أو احترامه ليا وهنفضل أصدقاء تجمعنا” أيام” اللي هتفضل أهم من أي حد وأي حدث..بس نبقي بنتجنب الضغوطات والمشاكل اللي ايا كان سببها موجود أو انتهي بلا رجعة”.
وانهت حديثها قائلة : “أتمني الموضوع يتقفل ومشوفش أي حاجة تضايقني.. واللي بيحبوني دعوة حلوة وشكرا لكل الحب والدعم اللي بشوفه”.
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