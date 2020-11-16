زوجة تامر عاشور: أسعى للطلاق منه منذ عام ونصف

المستقلة/ منى شعلان/كشفت سمر أبو شقة، زوجة الفنان المصرى تامر عاشور، عن إنفصالهما ، منذ عام ونصف ، دون طلاق ، وأن بينهما مشاكل كثيرة ، أدت إلى تمسكها بالطلاق منه دون رجعة.

ومن خلال رد سمر أبو شقة ، على أسئلة متابعيها عبر خاصية “ستوري” بحسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، أكدت إنها مصرة على الطلاق ، وخاصة بعد أن أعلن تامر عاشور خطبته من ملكة جمال الكون للثقافة والسياحة “دارين حلمي” وهى مازالت على ذمته ، إلا إنهما انفصلا فى الوقت الحالى.

وأشارت سمر أن الحب ينهية موقف واحد وهى تحاول الطلاق منذ عام ونصف ، موضحة أنها لم تستطع الحصول على الطلاق حتى الأن ، رغم إصراره عليه.

وتزوج تامر عاشور من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، إلا أنهما انفصلا سريعا بعد أقل من شهر، وخرج وقتها “عاشور” وقال إن الانفصال جاء بسبب عدم وجود تفاهم بينهما، ولكنهما عادا مرة أخرى، منتصف عام 2018 ، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة “أيام”.

وفى سياق آخر ، قد طرح الفنان تامر عاشور آخر ألبوماته الغنائية العام الماضي، و كان بعنوان “أيام” ،وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغانيه: “ما شوفناش خير، أيام، قولوله سماح، في بالي، بقالي زمان، خلصانة، سلام، وده حكاية”.

و تعاون عاشور من خلاله مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين و الموزعين الموسيقيين، منهم نادر عبد الله، محمد يحيى، وتامر حسين، ومحمّد رفاعي، وأمير طعيمة، وطارق مدكور، ومصطفى العسال، وغيرهم.