زوجة أحمد حلاوة تصاب بجلطة .. والسبب الشائعات

المستقلة /- أعلنت ابنة الممثل المصري ​أحمد حلاوة​ عن إصابة والدتها بجلطة بقدمها وذلك عقب خروجها من المستشفى وتعافيها من فايروس كورونا.

وقالت ​هبه أحمد حلاوة​ في حديث لبرنامج “​حديث القاهرة​ :”والدي ووالدتي جالهم كورونا، ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى، وأول لما خرجت جالها لها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي”.

وتابعت: “جات لي تعازي في والدي من كثرة الشائعات، والحقيقة الأسرة كلها جالنا كلنا كورونا بس بابا وماما، الإصابة كانت أشد وأمي تعبت الأول ومن حزن والدي عليها تعب ولكن هي تعافت وخرجت من العزل”، مشيرة إلى أن عمها وعمتها رحلوا العام الماضي بسبب كورونا”.

** ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف حقيقة فقدانه النطق

في السياق ، قالت هبة ان والدها تعافي والدها من إصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه مازال يخضع للعلاج في المستشفى، مؤكدة أن ما تردد عن فقدان والدها القدرة على النطق، هو أمر غير صحيح.

ونقل موقع مصراوي عن الشاعرة هبة حلاوة،، قولها “حالة الوالد الصحية، الحمد لله حاليا أحسن، وتشهد تحسنا بسيطا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضافت: “الوالد مازال يخضع للعلاج بالمستشفى، بسبب مهاجمة الفيروس، أجهزة الحيوية بالجسم، مثل القلب والكلى والرئة، وتركت الإصابة بعض المشاكل الصحية المزمنة، التي يتم حاليا علاجها”.

وتابعت: “أوضح هنا أن ما تردد عن فقدان الوالد القدرة على النطق، هو أمر غير صحيح”.

ونقل الفنان الكبير أحمد حلاوة، إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وشارك الفنان الكبير أحمد حلاوة، مؤخرا في حكاية “90 يوم” ضمن حكايات مسلسل “ورا كل باب”، بطولة نضال الشافعي، أحمد رفعت، ميمي جمال، عفاف رشاد، ومن إخراج أحمد صالح.