زواج “سوزان نجم الدين” من مرافقها الشخصي يتصدر مواقع التواصل

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر زواج الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ من مرافقها الشخصي في أحد منتجعات دبي، وتصدرت سوزان حديث المتابعين بعد هذا الخبر الذي اثار ضجة واسعة، ما دفع سوزان نجم الدين للخروج عن صمتها وكشف حقيقة الأمر.

حيث صرحت سوزان نجم الدين، لأحد المواقع المختصة بأخبار الفن لموقع ان هذا الخبر غير صحيح، وأعربت عن سخريتها عن هذا الخبر، وقالت: “غريب كيف يصدق الناس مثل هذه الأخبار، فأنا ليس لدي بالأصل أي مرافق شخصي”.

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وأشارت سوزان نجم الدين في حديثها انها لم تتزوج ولا تفكر في الزواج، والخبر منفي جملة تفصيلاً، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكان من هب ودب، ومكان خصب لنشر الشائعات، ومن الصعب ضبطها وسط انعدام الأخلاق لدى البعض.