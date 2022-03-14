زواج أنغام من “حسين فهمي” يتصدر المواقع وتعليق الفنانة صادم

حسين فهمي يفجر مفاجأة عن علاقته بأولاده

المستقلة /- إنتشر خلال الفترة الماضية إشاعات تفيد بزواج الفنانة المصرية أنغام، من الممثل المصري حسين فهمي بالتزامن مع تكريم حسين فهمي بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الحادية عشر، واصطحب حينها زوجته نادية مُحرم لمشاركته فرحته بهذا التكريم.

وأثار خبر إرتباط الثنائي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر حديث المتابعين، وإنقسمت الأراء بين مصدق للخبر، وبين مكذب له.

وعند سؤال الصحفيين، أنغام خلال مشاركتها في مهرجان فبراير الكويت – العودة، عن رأيها بشائعة زواجها من حسين فهمي، إكتفت بالضحكة ساخرة من الخبر ولم تضيف أي تعليق.

هذا وعبرت أنغام عن سعادتها بوجودها في الكويت، للقاء جمهورها الكويتي، حيث أحيت حفل غنائي مشترك مع الفنان الكويتي نبيل شعيل ضمن فعاليات فبراير الكويت – العودة، وأشعلت المدرجات في ارينا مول 360، وبدأت الحفل بأغنية وطنية موجهة الى الكويت، ثم قدمت باقة من اجمل أغانيها متنوعة من الحب والفراق والغرام، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 21 مارس المقبل.حيث ستجري بروفات تحضيرية خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أعلنت الأوبرا عن فتح باب التذاكر التي قُسمت إلى 5 فئات، تبدأ من 360 جنيهًا حتى 1810 جنيهات.

 

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