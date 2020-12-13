زهره الحاروفي سعيدة بأول أعمالها السينمائية وتترقب عرض حلوة الدنيا سكر

المستقلة.. أعربت الفنانة الشابة زهره الحاروفى عن سعادتها ب ردود الفعل الإيجابية التي وصلتها حول دورها في خان تيولا والذى يعد أولى تجاربها السينمائية، والتي لمستها خلال جولاتها مع أسره الفيلم لحضور عرضه داخل دور العرض السينمائي بالقاهرة .

وقالت زهره الحاروفى : سعيدة جدا بالنجاح الذى حققه الفيلم حتى الآن و بإشادة الجمهور بإدائي لشخصيه ” نولا ” وهى أبنه النجمان وفاء عامر و محمود البزاوي والدتها مصرية ووالدها مغربي و لكنها تتحدث في الفيلم باللهجة المصرية.

وعن شعورها بأول تجربه سينمائية قالت : انا طايرة من الفرح حيث ان أول عمل سينمائي اشارك فيه يكون دور بطوله كما يجمعني بالنجم احمد كمال أول من درست على يديه التمثيل كما أن كاست العمل كانت تسود بينهم روح التعاون و المحبة .

وعن كواليس العمل قالت : أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للنجمة الكبيرة وفاء عامر التي احتوتني ولم تبخل على بالتشجيع و النصيحة كما أشكر مخرج العمل وسام المدني الذى كان حريص على ان نظهر في أفضل صوره ووفر لنا جوا من الهدوء في اللوكيشن وبالطبع اشكر الشركة المنتجة ريد كاربت التي لم تبخل على العمل بأي شيء كي يظهر في أفضل صوره كما أتوجه بالشكر لأستاذ محمد هشام عامر صاحب شركه العامر للإنتاج الفني و السينمائي و هي الشركة المنفذة للعمل على انه رشحني للمشاركة في العمل كما رشح عدد من الوجوه الجديدة .

جدير بالذكر أن فيلم ” خان تيولا ” من تأليف و إخراج : وسام المدني و أنتاج شركه ريد كاربت للإنتاج الفني و السينمائي و بطوله : وفاء عامر و نضال الشافعي و محمود البزاوي و أحمد كمال و زهره الحاروفي وعلى الشجيري و مجموعه من الوجوه الجديدة مدير التصوير عزمي الرحماني و مهندس الديكور د أيفان أديب .

من جانب آخر تترقب الفنانة زهره الحاروفي عرض مسلسل حلوه الدنيا سكر بطوله النجمه هنا الزاهد وإخراج خالد الحلفاوي و تجسد فيه شخصيه شيماء صديقه هنا الزاهد.