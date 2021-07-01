زفاف يقلب عزاء بعد ساعة واحدة

المستقلة /- وفاة فتاة واصابة صديقتها لكسور في الجمجمة إثر انفجار في زفاف صديقتهم في إحدى محافظات مصر .

خلال الاحتفال بزفافها وسط أجواء وطقوس فريبة جدا ، أرادت نقل ملابسها لمنزل عريسها في محافظة ” الدهلقية ” في مصر تحول حينها الزفاف لدخان المنبعث من داخل الخان المخصص لإطفاء الحريق.

وسط اجواء احتفالات في محافظ ” الدهلقية ” في مصر قام أصدقاء العريس والعروس بالرقص والغناء حاملين معدات إطفاء الحريق ويلوحون بها ، وانفجرت وانطلقت من يده كالصاروخ منبعثة نحو الحضور .

صدمت الضربة بفتاتين إثر خروجها عن السيطرة من قبل الشاب الذي كاد يلوح بها وأدت لكسور في الجمجمة واغماء شديد .

آالة اطفاء الحريق فور خروجها عن سيطرة الشاب ارتطمت برأس فتاة من داخل الزفاف وأدت لكسر جمجمتها ونقلها للمستشفى فورا والأخرى توفت فور الاصطدام الشديد من الضربة التي جاءت بقوة صادمة خلال بضع ثواني فقط.

تم القاء القبض على بعض الشباب المتسببين بالحادثة والتحقيقات مستمرة في الواقعة