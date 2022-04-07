زعيم القاعدة الظواهري يبدد شائعة وفاته

المستقلة / – ظهر زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري في مقطع مصور نادر يشيد بامرأة هندية مسلمة تحدّت حظر ارتداء الحجاب في فبراير/ شباط الماضي، ما يعد أول دليل منذ سنوات على أنه ما زال على قيد الحياة.

انتشرت شائعات وفاة أيمن الظواهري منذ أكثر من عامين، لكن في مقطع الفيديو الذي بث الثلاثاء أشاد زعيم “القاعدة” بالفتاة مسكان خان، التي تحدت حظر ارتداء الحجاب في مدرسة بولاية كارناتاكا جنوب غربي الهند.

صاحت خان “الله أكبر” بينما كان طلاب هندوس متطرفون يسخرون منها بسبب الحجاب.

أيدت محكمة في ولاية كارناتاكا الهندية حظر ارتداء الحجاب في مارس/ آذار الماضي، ما أثار غضب النشطاء المدنيين والجماعات الإسلامية في الهند ودول أخرى.

لم تحدد المقاطع المصورة السابقة للظواهري وقت تسجيلها بوضوح، ما أثار تكهنات حول تدهور صحته، بل ووفاته.

لا يوجد مؤشر واضح في المقطع المصور على مكان الظواهري.

وظهر وهو يرتدي وشاح الرأس الأبيض التقليدي بجانب ملصق يمتدح ما سماه “سيدة الهند النبيلة”.

ومع ذلك، يثير المقطع المصور شبح وجود “القاعدة” في أفغانستان ويسلط الضوء على المخاوف بشأن التزام حركة “طالبان” الحاكمة بمحاربة الجماعات الإرهابية وحرمانها من القواعد في أفغانستان.

تولى الظواهري قيادة “القاعدة” بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية في عمق باكستان، حيث كان يختبئ

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