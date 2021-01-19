زعيم الجمهوريين: ترامب حرض الحشود في هجوم الكونغرس

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المستقلة /… قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، الثلاثاء، إندونالد ترامبحرضالحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس في السادس من ينايروشحنها بالأكاذيب“.

وقال السناتور النافذ عن ولاية كنتاكيالحشود الغاضبة شحنت بالأكاذيب. لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذونآخرون حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقفمصادقة الكونغرس على فوز الديموقراطي جو بايدن بالانتخاباتالرئاسية.

ولم تثمر دعوة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأسبوع الماضيجميع الأميركيينإلى الهدوء، عن ثنيالأصوات المطالبة بتوجيه اتهامات له على خلفية أحداث الكونغرس الدامية.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قد قالت إن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، هو المسؤولعن تحريض من اقتحموا الكونغرس في السادس من يناير الجاري، من أجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخاباتالرئاسية.

وأكدت بيلوسي، أنه من الواجب أن يصوت مجلس النواب على عزل ترامب، لأنه مسؤول عن الأحداث العنيفة التيأسفرت عن وقوع خمسة قتلى.

وأضافت أن ترامب استخدم من وصفتهم بـالمتمردينمن أجل غاية شخصية، وهي البقاء في السلطة، بعدما خسرانتخابات الرئاسة في نوفمبر الماضي.

ووصفت بيلوسي ترامب بالساعي إلى تغيير إرادة الشعب الأميركي، مضيفة أنه يخوض حربا ضد قرنين ونصف القرنمن الديمقراطية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل به السلطات الأمنية في واشنطن استعدادتها لتأمين حفل التنصيب، حتى بدت العاصمةالأميركيةحصنا منيعا“.

وحذر التقرير الاستخباراتي لمكتب التحقيقات الفيدراليإف بي آيأجهزة الأمن في واشنطن، من أنأفراد الجماعاتالمتطرفة يخططون لتخريب الحدث عبر التصرف بشكل أحادي، وهو ما يندرج ضمن ظاهرة الذئاب المنفردة“.

تشديدات أمنية في واشنطن تزامنا مع اقتراب تنصيب بايدن

وذكر التقرير أنالمعلومات المتوفرة تفيد بعزم أولئك محاولة الدخول إلى المناطق المغلقة أمنيا، عبر ارتداء ملابسمشابهة لأفراد الحرس الوطني المنتشرين حاليا، وعبر التعرف على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في تأمين العاصمة“.

وقال التقرير إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابعنشر وتحميل بعض من المتطرفين لخرائط مواقع حساسة في واشنطنعبر الإنترنت“.

ووصف كثيرون التدابير الأمنية في واشنطن بأنهاأقرب إلى الاستعداد للحرب، وسط حدة الانقسام التي تتفاقم فيالبلاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومخاف اندلاع أعمال عنف.

وانتشرت مؤخرا صور لعناصر من الحرس الوطني الأميركي، وهم في أهبة الاستعداد، كما لو أن حربا تُدق طبولها فيالبلاد.

وتتحسب السلطات لحدوث أعمال عنف مشابهة لتلك التي حدثت في السادس من يناير الجاري، عندما اقتحم أنصارالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأسفرت أعمال العنف حينها عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى، بينما كانالغوغاءيحاولون تعطيل تصديق أعضاءالكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.( النهاية)

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