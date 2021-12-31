زعيمان عربيان مولا لجنة المحامين لتخليص “صدام حسين” من حبل المشنقة

المستقلة /- قالت المحامية بشرى خليل، إن زعيم ليبيا السابق معمر القذافي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح، ساهما بتمويل لجنة محامين دافعت عن  صدام حسين، ومقرها عمان

وأضافت خليل: “أما بالنسبة لتكاليف هيئة المحامين، فقد تبرع الرئيس القذافي بالمبلغ للسيدة رغد، التي كانت تعمل في مكتب اللجنة في عمان، كما تبرع الرئيس علي عبد الله صالح بمبلغ من المال”

ويشار إلى أن رغد، نجلة صدام حسين، انتقلت إلى الأردن بعد بدء الحملة العسكرية الأمريكية على العراق، ومن هناك قامت بتنسيق عمل لجنة المحامين التي دافعت عن والدها في المحاكمة

وتابعت المحامية القول: “قامت السيدة رغد بتوفير تذاكر السفر من عمان الى بغداد، وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم على نفقتها، وتم تسديد تكلفة الفنادق من ميزانية اللجنة”

وذكّرت المحامية، في حديث لمراسل “نوفوستي”، بأن اليوم الخميس 30 ديسمبر وافق الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين

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