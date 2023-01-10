زعماء قبائل عراقية يشيدون ببطولة خليجي 25 وكرم اهل البصرة

المستقلة/- رحيم الشمري/..اشاد زعماء قبائل عراقية بما تحقيق في بطولة الخليج العربي الخامسة والعشرين ، من نجاحات وطنية تمثلت بكرم الضيافة البصرية للمجتمع في محافظة البصرة ، واصالة وطيبة وكرم العراقيين والعشائر وعموم المجتمع ، ونجاح المحفل الرياضي الكروي الجماهيري وجهود العاملين بالتنظيم .

وقال الشيخ عبود العيساوي ، خلال تجمع لنخبة من زعماء القبائل العراقية في ديوان النائب طه الدفاعي الثلاثاء بالعاصمة بغداد ، ان الشعب العراقي نال اعجاب عرب ودولي ، واثبت بجدارة ان بلد الحضارات والامجاد والتاريخ والقيم ، يستمد القيم والترحيب من الماضي والحاضر ، وسيبقى اصيل لا يتغير مستقبلاً .

وثمن زعماء القبائل الموقف والدعم من قبل رئيس الحكومة العراقية ، وجهود وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم ، ومحافظ البصرة وكافة العاملين بالمحفل المتميز ، التي اثمرت عن صورة حقيقة للعراقيين بانتمائهم لوطنهم ، وبناء علاقات وطيدة مع كافة دول الجوار ، واعطاء رسالة ان العراق بلد متحضر عريق .