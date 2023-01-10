زعماء قبائل عراقية يشيدون ببطولة خليجي 25 وكرم اهل البصرة

المستقلة/- رحيم الشمري/..اشاد زعماء قبائل عراقية بما تحقيق في بطولة الخليج العربي الخامسة والعشرين ، من نجاحات وطنية تمثلت بكرم الضيافة البصرية للمجتمع في محافظة البصرة ، واصالة وطيبة وكرم العراقيين والعشائر وعموم المجتمع ، ونجاح المحفل الرياضي الكروي الجماهيري وجهود العاملين بالتنظيم .

وقال الشيخ عبود العيساوي ، خلال تجمع لنخبة من زعماء القبائل العراقية في ديوان النائب طه الدفاعي الثلاثاء بالعاصمة بغداد ، ان الشعب العراقي نال اعجاب عرب ودولي ، واثبت بجدارة ان بلد الحضارات والامجاد والتاريخ والقيم ، يستمد القيم والترحيب من الماضي والحاضر ، وسيبقى اصيل لا يتغير مستقبلاً .

وثمن زعماء القبائل الموقف والدعم من قبل رئيس الحكومة العراقية ، وجهود وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم ، ومحافظ البصرة وكافة العاملين بالمحفل المتميز ، التي اثمرت عن صورة حقيقة للعراقيين بانتمائهم لوطنهم ، وبناء علاقات وطيدة مع كافة دول الجوار ، واعطاء رسالة ان العراق بلد متحضر عريق .

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

البحرية الامريكية تعترض سفينة محمّلة بالأسلحة المهربة إلى اليمن

اخبار العراق

البحرين اول المتأهلين لنصف نهائي خليجي 25 بعد فوزها على قطر

اخبار السعودية

الهلال السعودي يسعى لضم ميسي مقابل صفقة خيالية

اخر الاخبار

روسيا تعلن عن تطوير “الثالوث النووي” و ترسانتها الهجومية

اخر الاخبار

ايران تحكم على بلجيكي بالسجن 35 عاما

اخر الاخبار

الفساد بات رجولة وشهامة!!

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

البحرية الامريكية تعترض سفينة محمّلة بالأسلحة المهربة إلى اليمن

اخبار السعودية

الهلال السعودي يسعى لضم ميسي مقابل صفقة خيالية

اخر الاخبار

ايران تحكم على بلجيكي بالسجن 35 عاما

اخبار العراق

زعماء قبائل عراقية يشيدون ببطولة خليجي 25 وكرم اهل البصرة

اخر الاخبار

الفساد بات رجولة وشهامة!!

اخر الاخبار

مدينة “شوشا” – مركز الصناعة والتجارة

اخر الاخبار

حيرة … غربة عراقية وأجواء تركية ونهاية هندية

اخر الاخبار

حيرة … غربة عراقية وأجواء تركية ونهاية هندية

اخبار العراق

بيئة كربلاء تمنح موافقات مصنفة لـــ ( 38 ) مشروعا صناعيا وخدميا

اخبار العراق

تسجيل 665 اسرة نازحة راغبة بالاندماج والاستقرار في كربلاء

اخبار العراق

سلسلة مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد

اخر الاخبار

مناشدة مستعجلة للسيد السوداني..وأمين بغداد.. حي الميكانيك يشكو الإهمال الخدمي!!

اخبار مصر

الحكومة المصرية تعلن إجراءات “شد الحزام” لترشيد الإنفاق

الاخبار

القبض سابق على موظف بتهمة الرشوة وتضخم الأموال

الاخبار

وزارة المالية تقوم بأستحداث درجات وظيفية لتثبيت الملاك الدائم

الاخبار

استياء ايراني من عودة المودة بين العراق والدول الخليجية.. ما السبب ؟

اخر الاخبار

طقس العراق .. ضباب واستقرار في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة