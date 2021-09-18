زر قد يعيد جميع محادثاتك السابقة عبر الواتساب

المستقلة /- أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة ترتبط بمصير المحادثات القديمة التي مر عليها الوقت ولم تستطع تخزينها او تذكرها.

حيث تعمل التقنية الجديدة على حذف المحادثات القديمة من الحساب تلقائياً، عبر الإصدار الجديد من «واتس آب بيتا» الذي يتوافر على غوغل بلاي

وذكرت مصادر اعلامية مختصة بهذا الشأن أن تطبيق الدردشة، المملوك لشركة فيسبوك سيحذف قريباً عدداً لا يحصى من الرسائل تلقائياً.

وأوضح المصدر ان عند استخدام تطبيق الواتساب عبر مجموعة من الأجهزة في الوقت الحالي، تظل الرسالة المحذوفة من جهاز «آيفون» أو أندرويد متاحة على سطح المكتب.

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وفسَّر ذلك بأنه لا يتم حالياً حذف الدردشات إلا من الجهاز الذي تستخدمه وقت حذف الرسالة.

وأكد أن هذا الأمر سيتغير عمَّا قريب، إذ يختبر «واتساب» ميزة تعمل على مزامنة حذف الدردشة عبر جميع الأجهزة.

ولفت إلى أن تلك الميزة ستعمل على إخفاء أي رسائل بمجرد حذفها من «واتساب» في نظام التشغيل «آي أو إس» أو «أندرويد»