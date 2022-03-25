زراعة 16399 شتلة.. ميسان تطلق حملة تشجيرربيعية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..انطلقت في محافظة ميسان امس الخميس، الحملة الربيعية الموسمية للزراعة والتشجير والتي تستمر لمدة أسبوع .

وقالت مديرية بلدية العمارة في بيان “ان الحملة ستشمل زراعة الجزرات الوسطية للشوارع والساحات الخضراء وإدامة الحدائق ألعامه والمتنزهات .

كما تتضمن الحملة زراعة (6335) شتلة من الإزهار الموسمية ودائمة الخضرة و (10064) شتلة دائمة الخضرة (متنوعة الأصناف) .

وأشارت المديرية الى مشاركة  كوادر بلدية العمارة وقسم تمكين المرأة وعدد من منظمات المجتمع المدني والفرق الطوعية وعدد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع .

من جانبها اكدت المحافظة تهيئة المتطلبات ومستلزمات نجاح الحملة كافة.

وأوضحت ” إن هذه الحملات تساهم في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين ولها انعكاسات إيجابية لخلق بيئة جميلة ومتنفس لهم وذلك بزيادة المساحات الخضراء وزراعتها بالإزهار والورود والشتلات دائمة الخضرة وتساهم في دعم التواصل المجتمعي والسلم الأهلي والعمل الجماعي والتعاون من أجل بناء وأعمار وتطوير المحافظة

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