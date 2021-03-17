زراعة كربلاء تمنع تداول 23 محصولا الممنوع من الاستيراد

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت مديرية زراعة كربلاء، عن منع تداول وبيع المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد في علاوي الجملة ، ووفق الروزنامة الزراعية التي أقرتها وزارة الزراعة والتي تشمل 23 محصولا، دعما للمنتج الوطني .

وأشار مدير زراعة كربلاء  رزاق الطائي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ،  الى إن “المديرية  ومن خلال الشعبة القانونية  أخذ  تعهدات قانونية من كافة أصحاب مكاتب الخضر والمنتجات الزراعية في أسواق الجملة ( العلوة  ) بعدم تداول وبيع المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد  ، وحسب تعليمات وزارة الزراعة  ، وبخلافه يتحمل المخالف كافة التبعات القانونية والمالية “.

مدير زراعة كربلاء

وقال سيتم ” تشكيل لجان من عدد من الدوائر المعنية لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين “.

وأوضح الطائي إن “المحاصيل والمنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد والمتوفرة بكميات تكفي لسد حاجة السوق المحلية هي الطماطة ،  والخيار  ، والباذنجان ،  والبطاطا ،  والشجر والفلفل ،  والثوم  ، والخس ،  والجزر ،  والقرنابيط ،  واللهانة ،  والنبق ، و الشلغم ،  والشوندر ، والباقلاء الخضراء ، والبصل  ، بالإضافة إلى التمور والعسل  ، كذلك الأسماك والدجاج الحي  ، وبيض المائدة “.

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