زراعة كربلاء تلغي مئات عقود زراعية غير المستغلة منذ خمس سنوات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن الغاء  المئات من العقود الزراعية  للمزارعين والفلاحين غير المستغلة لمدة خمس سنوات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية  بهذا الشأن .

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية أبرمت  4834 عقدا وفق قانون بيع وتأجير اموال الدولة المرقم ( 21 ) لسنة ( 2013) وقانون ( 35 ) لسنة  ( 1983) المعدل وتعليماته لغرض إقامة مشاريع زراعية بمساحات مختلفة في عموم محافظة كربلاء  “.

وأوضح إن “المديرية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الفلاحين والمزارعين المخالفين لبنود العقود المبرمة والبالغة 2544 عقدا ، منتهيا بسبب عدم الاستغلال والتجديد وفق القوانين النافذة “.

ودعا الطائي الفلاحين والمزارعين الذين ابرمت العقود الزراعية ، الى استغلال الأراضي  لزراعتها،  ورفد الاسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية “.

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