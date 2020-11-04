زراعة كربلاء تلغي مئات عقود زراعية غير المستغلة منذ خمس سنوات

زراعة كربلاء تلغي مئات عقود زراعية غير المستغلة منذ خمس سنوات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن الغاء المئات من العقود الزراعية للمزارعين والفلاحين غير المستغلة لمدة خمس سنوات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بهذا الشأن .

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المديرية أبرمت 4834 عقدا وفق قانون بيع وتأجير اموال الدولة المرقم ( 21 ) لسنة ( 2013) وقانون ( 35 ) لسنة ( 1983) المعدل وتعليماته لغرض إقامة مشاريع زراعية بمساحات مختلفة في عموم محافظة كربلاء “.

وأوضح إن “المديرية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الفلاحين والمزارعين المخالفين لبنود العقود المبرمة والبالغة 2544 عقدا ، منتهيا بسبب عدم الاستغلال والتجديد وفق القوانين النافذة “.

ودعا الطائي الفلاحين والمزارعين الذين ابرمت العقود الزراعية ، الى استغلال الأراضي لزراعتها، ورفد الاسواق المحلية بمختلف المحاصيل الزراعية “.