زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

المستقلة / علي النصر الله / ..قامت مشاريع تربية الأسماك بواسطة الأقفاص العائمة في محافظة كربلاء والتابعة الى مديرية الزراعة  ،  من تسويق 25 طن من لحوم الأسماك بهدف سد حاجة السوق المحلية .

وأشار مسؤول قسم خدمات الثروة الحيوانية محمد جبار الحسناوي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء،  الى “إن مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة المجازة من قبل مديرية زراعة كربلاء  والبالغ عددها ستة مشاريع ، أنتجت خلال شهر شباط الجاري ( 25 طن  )  تم تسويقها الى الأسواق المحلية كأسماك حية”.

وقال الحسناوي إن “الطاقة التصميمية لهذه المشاريع تبلغ  (307800  ) سمكة”.

وأوضح إن “هناك العشرات من مشاريع الاسماك سواء التربية بالأقفاص ، أو التربية المغلقة غير مجازة ،  لا تدخل ضمن التقديرات لإنتاج  الاسماك في محافظة كربلاء “.

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