زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

المستقلة / علي النصر الله / ..قامت مشاريع تربية الأسماك بواسطة الأقفاص العائمة في محافظة كربلاء والتابعة الى مديرية الزراعة ، من تسويق 25 طن من لحوم الأسماك بهدف سد حاجة السوق المحلية .

وأشار مسؤول قسم خدمات الثروة الحيوانية محمد جبار الحسناوي في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء، الى “إن مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة المجازة من قبل مديرية زراعة كربلاء والبالغ عددها ستة مشاريع ، أنتجت خلال شهر شباط الجاري ( 25 طن ) تم تسويقها الى الأسواق المحلية كأسماك حية”.

وقال الحسناوي إن “الطاقة التصميمية لهذه المشاريع تبلغ (307800 ) سمكة”.

وأوضح إن “هناك العشرات من مشاريع الاسماك سواء التربية بالأقفاص ، أو التربية المغلقة غير مجازة ، لا تدخل ضمن التقديرات لإنتاج الاسماك في محافظة كربلاء “.