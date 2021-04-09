زاخو يهزم الكهرباء في الدوري العراقي

المستقلة/- فاز نادي زاخو، اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1 على نظيره الكهرباء ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء هدف زاخو الأول في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد جواد ، وعاد نفس اللاعب ليسجل لفريق زاخو الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وقلص الكهرباء النتيجة في الدقيقة 72 من زمن اللقاء عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 40 بالمركز السادس وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 24 بالمركز السابع عشر.