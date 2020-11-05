ري ميسان تقوم بحملة “المراشنة” وتحذر المتجاوزين على الحصة المائية

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان، الخميس، عن إطلاقها حملة المراشنة ومراقبة عمل المضخات الزراعية على جانبي نهر دجلة في محافظة ميسان،بالتعاون مع شرطة المحافظة ودائرة الكهرباء، من اجل ضمان العدالة في ري المزروعات.

وقالت المديرية في بيان ان كوادرها باشرت منذ اسبوع وتنفيذ لتوجيهات الوزارة بتطبيق نظام المراشنة من أجل العدالة في التوزيعات المائية للمزارع

واشارت الى ان الهدف هو ديمومة جريان المياه في الأنهار الفرعية والجداول والسواقي بالذنائب وحسب الإستحقاق المائي ومن أجل نجاح الخطة الاروائية ووصول الحصة المائية الى الذنائب

ولفتت الى ان الحملة بدأت من قضاء على الغربي لتشمل كافة المناطق وحسب الشعب الزراعية ، مبينة انها قامت بإزالة التجاوزات المقامة على عمود نهر دجلة بجانبه الأيمن في قضاء علي الغربي إبتداءً من مركز القضاء بإتجاه ناحية شيخ سعد،بالتعاون مع دائرة كهرباء المحافظة وإسناد قيادة شرطة ميسان ،

وحذر البيان المتجاوزين بإقامة دعاوى قضائية عليهم بعد نفاذ مدة التبليغ ،مبينا ان لجان المراشنة واصلت أعمالها بمراقبة المضخات الزراعية أيمن نهر دجلة في قضائي علي الغربي ،والكميت ناحيتي علي الشرقي ،والعزير بهدف تطبيق العدالة في التوزيعات المائية.