ريلمي تكشف عن موعد إطلاق سماعة بودز آير 2 نيو

المستقلة /- كشفت شركة ”ريلمي“ عن موعد إطلاق سماعة ”بودز آير 2 نيو“ –“Buds Air 2 Neo“ المنتظرة التي يبدو أنها ستصل خلال أيام .

من خلال حسابها في باكستان، أعلنت ”ريلمي“ أنها ستطلق السماعة في الـ7 من أبريل/نيسان الجاري، في تمام الساعة الـ 12 مساء بالتوقيت المحلي.

ووفقا لموقع ”جي إس مارينا“، أكد منشور الشركة بعض مواصفات السماعة، إذ إنها ستتميز بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، وستأتي بمحرك ديناميكي يبلغ 10 ملم.

أما بالنسبة للتصميم، فيبدو أن ”آير 2 نيو“ ستشبه سماعة ”بودز كيو“ مع بعض التغييرات، إذ يبدو أن السماعات الجديدة تخلصت من شعار ”ريلمي“ الذي كانت ”بودز كيو“ تحمله.

وفي حين لم تكشف الشركة عن حجم بطارية السماعة الجديدة أو سرعة شحنها، إلا أنها أكدت أنها ستدوم 28 ساعة، أي أكثر من سماعات ”بودز آير 2“ بثلاث ساعات، والتي تم إطلاقها أخيرا بـ 45 دولارا أمريكيا.

ومن المتوقع أن يكون سعر ”ريلمي بودز آير نيو“ أقل من ”بودز آير“ التي تأتي بطلاء مضاد للتآكل وتوفر صوتا واضحا وميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وميزة إلغاء الضوضاء البيئية (ENC)، والتي تستخدم ميكروفونين على كلا السماعتين لإجراء مكالمات أكثر وضوحا.

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ريلمي تكشف عن موعد إطلاق سماعة بودز آير 2 نيو

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