ريان جديد بأفغانستان .. سقوط طفل في بئر وعمليات الإنقاذ مستمرة منذ يومين

المستقلة /- سقط طفل، منذ يومين، في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

وحوصر الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، منذ يوم الثلاثاء، في بئر جافة يبلغ عمقها 25 مترا في قرية بإقليم زابول في جنوب شرق أفغانستان.

أفغانستان : سقوط طفل في بئر والمحاولات لإخراجه تجري على قدمٍ وساق pic.twitter.com/ID1wESbtP0 — حامد العلي (@Hamed_Alali) February 15, 2022

وقال عبد الله عزام، سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار: “يوجد فريق إنقاذ مع سيارة إسعاف وأكسجين وأمور أخرى ضرورية لإنقاذ الطفل”، مؤكدا أن “صحته جيدة ويطلب أحيانا الطعام والماء”.

ولم تعرف حتى الآن، ملابسات سقوط الطفل في البئر التي كانت جافة وموجودة في الأرض.

وهذا الحادث، شبيه بالحادث المأساوي الذي وقع في أوائل فبراير في المغرب، حيث سقط الطفل ريان، 5 سنوات، في قاع بئر، وتم انتشاله متوفيا بعد خمسة أيام.