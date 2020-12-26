ريال مدريد يستهدف 3 نجوم في الميركاتو الشتوي

(المستقلة) يخطط نادي ريال مدريد لضم 3 نجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وتأتي تحركات ريال مدريد غير المتوقعة في الميركاتو الشتوي في ظل تذبذب أداء ونتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الهدف الرئيسي لريال مدريد في الشتاء هو تدعيم مركز الدفاع، ويسعى النادي الملكي لضم ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ.

كذلك يسعى ريال مدريد للتعاقد مع نونو مينديز، لاعب سبورتنج لشبونة، الذي يجيد اللعب كمدافع وخط وسط.

كريستيان إريكسن، لاعب إنتر ميلان، يأتي أيضا ضمن قائمة اهتمامات نادي العاصمة الإسبانية في الميركاتو الشتوي، وذلك بعد خروجه من حسابات إنتر رسميا.

في المقابل فإن أبرز الراحلين عن صفوف ريال مدريد في الشتاء هو فرانشيسكو إيسكو، الذي يشعر بالاستياء من تهميش دوره مع الفريق.