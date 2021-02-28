ريال مدريد يزاحم كبار أوروبا على ضم نجم دورتموند

المستقلة/- اقتحم ريال مدريد الصراع على ضم جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الشاب، المطلوب في عدة أندية أوروبية كبيرة.

وكشفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أن نادي ريال مدريد هو من يتصدر سباق الأندية من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جادون سانشو.

وارتبط سانشو بإمكانية الرحيل عن بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود اهتمامات عديدة من كبار الفرق الأوروبية مثل مانشستر يونايتد، ليفربول، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ولكن بحسب الصحيفة، ريال مدريد هو المرشح المفضل لضم الإنجليزي الدولي الشاب، بعد تألقه ولفت الأنظار إليه مع بوروسيا دورتموند عقب انتقاله إلى النادي الألماني في عام 2017 من مانشستر سيتي.

وأشارت ديلي إكسبريس” إلى أن سبب تصدر ريال مدريد السباق هو فتح باب المفاوضات مع بعض المسئولين في بوروسيا دورتموند، وبالتالي، تعتبر خطوة هامة مقارنة بجميع الأندية الأخرى.

الجدير بالذكر أن سعر بيع سانشو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قد يصل إلى 85 مليون يورو وهو مبلغ قد يوافق بوروسيا دورتموند من خلاله على التفريط في الإنجليزي لحل مشاكله المادية.

وينتظر دورتموند بطولة يورو 2020 والتي ستقام هذا الصيف بعد تأجيلها الصيف الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لبيع اللاعب المنتظر مشاركته مع منتخب إنجلترا لأعلى سعر من أجل تفادي الخسارة في سعر اللاعب خاصة مع الأزمات المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا.