ريال مدريد يرد على رسالة زيدان

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية، اليوم الأثنين، عن موقف إدارة ريال مدريد الإسباني، من رسالة الفرنسي زين الدين المدير الفني السابق.

أعلن ريال مدريد الإسباني، رسميًا، الخميس الماضي، رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الصفري للفريق.

وفشل ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة زيدان، في حصد أي لقب محلي أو قاري، في واحد من أسوء الأعوام الكروية على جماهير الملكي.

وأكدت شبكة “ABC” العالمية، اليوم، أن رسالة زيدان التى نشرها اليوم كانت مفاجئة ومحزنة لريال مدريد.

الشبكة، شددت على أن النادي لن يبدأ حربا على المدرب الفرنسي، وليس هناك حقد، بل امتنان لما قدمه زيدان.

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