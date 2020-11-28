ريال مدريد يخسر مجددا في الدوري الإسباني

(المستقلة) خسر ريال مدريد ضد ضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وسجل هدفي ديبورتيفو ألافيس، لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 5 وخوسيليو في الدقيقة 49.

بينما سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 86.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع ويواصل نزيف النقاط، بينما رفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.

وتعد هذه هي الخسارة الثالثة للفريق الملكي في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.