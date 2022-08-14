ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيًلا على ألميريا الصاعد حديثًا

ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيًلا على ألميريا الصاعد حديثًا

المستقلة/- يحل فريق ريال مدريد،مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيًلا على ألميريا، الصاعد حديثًا، بالجولة الأولي من منافسات الدوري الإسباني على ملعب “ألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه مساء اليوم، أمام ألميريا، بعدما توج ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي 2021-2022 وللمرة الـ 35 فى تاريخه.

فيما تأهل ألميريا لمنافسات الليجا هذا الموسم، بعد موسم تاريخي في دوري الدرجة الثانية، حيث صعد بعد إنهاء المسابقة برصيد 81 نقطة، وبفارق نقطة عن بلد الوليد الذى خطف البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الإسباني.

ويملك ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي قائمة مدججة بالنجوم في مباراة اليوم، على رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما وفينسيوس جونيور وتيبو كورتوا وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وأنطونيو روديجر وداني كارفخال وكامافينجا ورودريجو جوس وماركو أسينسيو ودافيد ألابا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني وإيدين هازارد وداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز.

ويخوض ريال مدريد لقاء ألميريا بمعنويات مرتفعة بعد حصد لقب السوبر الأوروبي الخامس في تاريخه، عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “هلسنكي الأولمبي”، في فنلندا يوم الأربعاء الماضي.

وقدم ريال مدريد موسم للتاريخ (2021-2022) بعدما فاز بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه، ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14، ليعزز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بلقب تشامبيونزليج.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة ألميريا بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا في حراسة المرمي، ميندي، دافيد ألابا، روديجير، كارفاخال، لوكا مودريتش، كافامينجا، كاسيميرو، فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.