ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على لايبزيج في دوري ابطال اوروبا

المستقلة/- يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على لايبزيج الألماني على ملعب “ريد بول أرينا” في مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

لايبزيج ضد الريال

ويلعب ريال مدريد ولايبزيج ضمن المجموعة السادسة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، والتى تضم إلى جانبهما سلتيك الأسكتلندي، وشاختار الأوكراني.

ريال مدريد ضمن بالفعل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-23، وذلك بعد حصد 10 نقاط بعد أربع مباريات، من الفوز في ثلاث مناسبات وتعادل، ويتصدر النادي الملكي ترتيب فرق المجموعة.

أما لايبزيج فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط، من فوزين وهزيمتين.

لايبزيج ضد الريال

بالتأكيد سيكون الانتصار على ريال مدريد عاملًا حاسمًا في اقتراب النادي الألماني من التأهل إلى دور الستة عشر، خاصة أنه يبتعد عن شاختار الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، فيما يتذيل سلتيك ترتيب فرق المجموعة بنقطة واحدة.

وكان الميرنجي قد ضمن التأهل للدور المقبل، بعدما خطف تعادلا قاتلا في مواجهته الماضية ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث نجح المدافع الألماني أنطونيو روديجر الوافد الجديد لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، في إنقاذ الفريق في الوقت القاتل.

لايبزيج ضد الريال

ومن المتوقع أن يدخل فريق ريال مدريد بالتشكيل التالي: تيبو كورتوا/ ناتشو – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – لوكاس فاسكيز/ توني كروس – إدواردو كامافينجا – أوريليان تشواميني/ فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أعلن استبعاد النجم الكرواتى لوكا مودريتش، قائد الفريق، من المباراة قبل السفر إلى مدينة “لايبزيج” أمس، الأثنين، بسبب الإصابة.