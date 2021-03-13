ريال مدريد يحسم قراره بخصوص عودة كريستيانو رونالدو

المستقلة/- حسم نادي ريال مدريد قراره النهائي بشأن عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق ولاعب يوفنتوس الحالي.

وأشعل خروج يوفنتوس مبكرا من منافسات دوري أبطال أوروبا، على يد بورتو، الأزمة حول استمرار كريستيانو رونالدو داخل صفوف السيدة العجوز.

وحسب ما ذكرته إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية أنه بالفعل قد شهدت الساعات الماضية وجود تواصل بين ممثلي رونالدو وريال مدريد الإسباني.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن هذا التواصل قد جاء من جانب خورخي مينديز وكيل رونالدو الذي عرض عودة اللاعب لصفوف ريال مدريد مرة أخرى.

وحسم ريال مدريد قراره بشكل نهائي وعلى المستويين الفني والإداري بشأن اللاعب وهو أنهم لا يفكرون تماما في عودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق الفترة القادمة.

وجاء رفض ريال مدريد عودة رونالدو بسبب رحيله عن الفريق لأسباب مالية، والآن الوضع المالي للنادي أصعب من قبل لذلك لا يوجد أي مجال لضمه مرة أخرى.

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