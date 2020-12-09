ريال مدريد يحسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بروسيا مونشنجلادباخ 2-0، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ثنائية ريال مدريد حملت توقيع كريم بنزيمة في الدقيقتين 9 و32.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وفي إطار الجولة ذاتها بنفس المجموعة، سقط إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي مع شاختار دونيستك، ليودع “النيراتزوري” مبكرا.

وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما ارتفع رصيد شاختار إلى 8 نقاط حصل بها على المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

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