ريال مدريد يحسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بروسيا مونشنجلادباخ 2-0، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ثنائية ريال مدريد حملت توقيع كريم بنزيمة في الدقيقتين 9 و32.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وفي إطار الجولة ذاتها بنفس المجموعة، سقط إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي مع شاختار دونيستك، ليودع “النيراتزوري” مبكرا.

وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما ارتفع رصيد شاختار إلى 8 نقاط حصل بها على المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.