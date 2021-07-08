ريال مدريد يجدد عقد مدافعه

المستقلة/- وقع المدافع ناتشو فرنانديز على تجديد عقده مع نادي ريال مدريد لموسمين، لينتهي بهذا الشكل في 30 يونيو/حزيران 2023.

وجاء توقيع اللاعب المدريدي الذي ترعرع منذ الصغر بصفوف النادي الملكي على العقد الجديد في منشآت مدينة ريال مدريد إلى جانب رئيس المؤسسة، فلورنتينو بيريز.

وظهر ناتشو برفقة بيريز وهو يرتدي قميصا عليه رقم 2023، أثناء الإعلان عن التجديد، ليُنهي كل التكهنات التي طالته خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيله عن صفوف الميرنجي.

وتوج ناتشو (30 عاما) والذي لعب لكل فرق الناشئين بالريال قبل الصعود للفريق الأول، بالعديد من الألقاب مع الملكي أبرزها دوري الأبطال أربع مرات والليجا مرتين وكأس الملك مرة ومونديال الأندية أربع مرات.

وشارك ناتشو الموسم الماضي في 33 مباراة وسجل هدفا في ألفين و765 دقيقة من اللعب.

وبعد رحيل القائد السابق سيرجيو راموس لصفوف بي إس جي، أصبح دور ناتشو أكبر في خط الدفاع بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث كان قد لعب في كل مراكز الدفاع تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان.

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