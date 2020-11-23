ريال مدريد يتلقى نبأ مزعجا بسبب لاعبه المصاب

(المستقلة) تلقى نادي ريال مدريد أخبارا مزعجة بشأن موعد عودة لاعبه فيديريكو فالفيردي بعد الإصابة التي لحقت به.

وتعرض فالفيردي لإصابة قوية في الساق اليمنى أثناء خسارة ريال مدريد ضد فالنسيا برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في بداية الشهر الحالي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن فالفيردي لن يعود قبل أجازة أعياد الميلاد بنهاية العام الحالي

وأكدت الصحيفة أن مدت غياب فالفيردي الإضافية قد تصل إلى 4 أسابيع قادمة، إذ أن ريال مدريد يأمل في استعادة اللاعب مع حلول العام الجديد.

وبذلك فإن فالفيردي من المؤكد سيغيب عن 4مباريات في الدوري الإسباني بالإضافة إلى مواجهتي إنتر ميلان وشاختار في دوري أبطال أوروبا.

وتعد إصابة فالفيردي الطويلة ضربة موجعة لكتيبة زين الدين زيدان، إذ أن الفرنسي يعتمد على صاحب الـ22 عامًا بصورة أساسية مع الفريق.