ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة أتالانتا

المستقلة/- تلقى ريال مدريد نبأ سارا قبل مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

اللاعب البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، عاد إلى تدريبات ريال مدريد اليوم استعدادا لملاقاة أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن اللاعب مارسيلو شارك في تدريبات اليوم، بعد غيابه عن مباراة إلتشي أمس السبت، والتي انتهت بفوز الريال بهدفين لهدف في ليلة تألق فيها كريم بنزيما.

وشارك اللاعب في المرات بالكامل، بعدما قام زيدان في فصل لاعبيه إلى دورتين، الذين شاركوا في مباراة إلتشي، خاضوا جلسة تعافي، بينما الذين لم يتم استدعائهم حصلوا على تدريبات إضافية ومن بينهم مارسيلو.

يذكر أن مباراة أتالانتا وريال مدريد في الذهاب انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف دون رد، ليقترب من الصعود إلى ربع النهائي.