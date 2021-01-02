ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

(المستقلة) تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهة ضيفه سيلتا فيجو في الجولة 17 من الدوري الإسباني، السبت.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، التي ضمت 23 لاعبا.

وشهدت القائمة غياب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ومدافعه، بسبب شعوره بآلام في المعدة وعدم مشاركته في مران الجمعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، متأخرا بنقطتين عن المتصدر أتلتيكو، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن برصيد 23 نقطة.