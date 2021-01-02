ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة سيلتا فيجو

Real Madrid's French forward Karim Benzema (C) celebrates his goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Granada FC at the Alfredo di Stefano stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid on December 23, 2020. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo by OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images)
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(المستقلة) تلقى ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهة ضيفه سيلتا فيجو في الجولة 17 من الدوري الإسباني، السبت.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، التي ضمت 23 لاعبا.

وشهدت القائمة غياب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ومدافعه، بسبب شعوره بآلام في المعدة وعدم مشاركته في مران الجمعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، متأخرا بنقطتين عن المتصدر أتلتيكو، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

 

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