ريال مدريد يتغلب على بلباو بثلاثية

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(المستقلة) فاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ضيفه أتلتيك بيلباو، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من توني كروس في الدقيقة 45+2، وكريم بنزيمة (هدفين) في الدقيقتين 74 و90+2، بينما سجل لأتلتيك بيلباو أندير كابا في الدقيقة 52.

بهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 14 نقطة في المركز الـ13.

ولعب ريال مدريد وأتلتيك بلباو مباراة الجولة الـ19 بشكل مبكر، بسبب انشغالهما بالمشاركة في كأس السوبر، خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أيام من انطلاق تلك الجولة.

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