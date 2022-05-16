ريال مدريد وبرشلونة يتسابقان على الفوز بصفقة فرنسية خلال الانتقالات الصيفية

المستقلة /- يتسابق قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة على الفوز بصفقة فرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام عملاقي الليجا بضم أوريلين تشواميني، لاعب وسط موناكو ومنتخب فرنسا الشاب.

كما ربطت تقارير أخرى اللاعب الشاب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو عملاقي إنجلترا، مانشستر يونايتد وليفربول.

من جانبه، قال تشواميني على هامش تواجده في حفل الرابطة الفرنسية مساء الأحد “إنه سؤال جيد، لدي عقد مع موناكو، وأموري جيدة جدا مع الفريق”.

واستدرك اللاعب الدولي “أهم شيء هو إنهاء الموسم بشكل جيد، وسأقوم بتقييم حساباتي في نهاية الموسم، وسنرى ما يخبئه المستقبل لي”.

ويمتد تعاقد تشواميني (22 عاما) مع موناكو حتى صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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